Совещание Путина с членами правительства РФ перенесено на следующую неделю

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Планировавшееся на текущей неделе совещание президента РФ Владимира Путина с членами правительства было перенесено на следующую неделю, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Оно было сдвинуто на неделю. Мы ожидаем на следующей неделе это совещание", - сказал он журналистам.

Совещание Путина с правительством планировалось на прошлой неделе, однако, как сообщал Песков 16 марта, тогда оно было перенесено на 22 марта из-за того, что мероприятие по линии РСПП длилось дольше запланированного времени.