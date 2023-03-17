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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:13

Санатории Сочи включены в программу реабилитации участников СВО

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Сочи реализует региональную программу по реабилитации участников специальной военной операции (СВО), сообщил мэр города-курорта Алексей Копайгородский в своем официальном телеграм-канале в пятницу.

"Шесть сочинских санаториев: "Знание", "Металлург", "Роза Спрингс", "Магадан", "Электроника", "Юность" включены в региональную программу реабилитации участников СВО", - написал Копайгородский.

Он отметил, что программа разрабатывается по поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева и пообещал оказать все необходимое содействие в ее формировании.

"Предложим самые современные технологии санаторно-курортного лечения", - подчеркнул мэр.

Он напомнил, что у Сочи - своя историческая память. В годы Великой Отечественной войны тысячи сочинцев совершили подвиг во имя жизни, трудясь в госпиталях, помогая раненым защитникам Отечества, отметил Копайгородский.

Сочи Алексей Копайгородский
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