Санатории Сочи включены в программу реабилитации участников СВО

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Сочи реализует региональную программу по реабилитации участников специальной военной операции (СВО), сообщил мэр города-курорта Алексей Копайгородский в своем официальном телеграм-канале в пятницу.

"Шесть сочинских санаториев: "Знание", "Металлург", "Роза Спрингс", "Магадан", "Электроника", "Юность" включены в региональную программу реабилитации участников СВО", - написал Копайгородский.

Он отметил, что программа разрабатывается по поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева и пообещал оказать все необходимое содействие в ее формировании.

"Предложим самые современные технологии санаторно-курортного лечения", - подчеркнул мэр.

Он напомнил, что у Сочи - своя историческая память. В годы Великой Отечественной войны тысячи сочинцев совершили подвиг во имя жизни, трудясь в госпиталях, помогая раненым защитникам Отечества, отметил Копайгородский.