Запуск корабля "Союз МС-24" к МКС запланирован на второе полугодие

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Пилотируемый корабль "Союз МС-24" с экипажем следующей экспедиции Международной космической станции (МКС) планируется запустить во второй половине 2023 года, сообщил "Роскосмос" в пятницу.

"Старт ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-24" для доставки участников 69-й основной экспедиции на МКС планируется во второй половине 2023 года", - говорится в сообщении.

11 января исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев сообщал, что корабль "Союз МС-24" отправится к МКС осенью 2023 года.

11 марта Крикалев сообщил "Интерфаксу", что запуск "Союза МС-24" к МКС, который намечен на осень 2023 года, может состояться ранее запланированного срока.

12 марта руководитель программы NASA на МКС Джоэл Монтальбано сообщил, что специалисты "Роскосмоса" примут решение об изменении программы полётов пилотируемых кораблей "Союз" к МКС в ближайший месяц.

"Много разных вариантов развития программы. Мы смотрим и стараемся ее оптимизировать в зависимости от той ситуации, которая возникает. Поскольку у нас немного раньше полетел корабль "Союз МС-23", то может быть и "Союз МС-24" полетит раньше, но это еще не факт", - сказал Крикалев, отвечая на вопрос о дате запуска корабля "Союз МС-24".

"Сейчас оценивается ситуация и анализируется наиболее рациональное решение, но оно окончательно еще не принято", - отметил Крикалев.