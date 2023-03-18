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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:53

Пожар на химзаводе в Долгопрудном потушен

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Возгорание на химзаводе в Долгопрудном ликвидировано, сообщила пресс-служба подмосковного главка МЧС в субботу.

"В 21:27 объявлена ликвидация последствий пожара", - говорится в сообщении.

Ранее в субботу пожар начался в здании химзавода в подмосковном Долгопрудном. Загорелась емкость с химической жидкостью на площади 50 кв. м, один человек пострадал.

По данным областного Минэкологии, пожар не привел к превышениям концентрации вредных веществ в воздухе.

Долгопрудный Московская область
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