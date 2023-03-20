Cтраховые взносы для участников промкластеров, заключивших СПИК, будут снижены

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Правительство РФ одобрило законопроект применение единого пониженного тарифа страховых взносов в размере 7,6% для участников промышленных кластеров, являющихся сторонами "старых" специальных инвестиционных контрактов (СПИК 1.0, предполагают создание или модернизацию промпроизводств с неизменными налоговыми условиями и преференциями).

Как сообщили в пресс-службе Минпромторга, являющегося автором законопроекта, документ предусматривает получение льготы по страхвзносам на срок не более 7 лет и в размере, не превышающем общий объем инвестиций на реализацию инвестпроекта участника кластера.

Льгота будет распространяться только на тех работников, которые непосредственно заняты в инвестиционном проекте. Для этого, как отмечают в Минпромторге, предприятие-получатель льгот будет обязано вести раздельный учет выплат сотрудникам, занятым в проекте. Срок применения льготы отсчитывается с даты включения предприятия в реестр получателей льгот, при этом срок применения льготы не превышает срок действия СПИК 1.0.

"Ожидается, что дополнительные поступления в федеральный бюджет от налога на добавленную стоимость в результате реализации проектов превысят объем предоставляемых льгот в течение 3-4 лет с момента начала реализации проектов", - прокомментировал введение льготы замминистра промышленности и торговли РФ Алексей Беспрозванных, слова которого приводятся в сообщении.