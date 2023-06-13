В МВД заявили о выдаче российских паспортов 250 тысячам жителей Запорожской области

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Сотрудники миграционного подразделения МВД России выдали более 250 тысяч российских паспортов жителям Запорожской области, сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк.

"Сотрудники подразделений по делам миграции ГУ МВД России по Запорожской области приняли порядка 270 тысяч заявлений от местных жителей на приобретение гражданства Российской Федерации, выдали более 250 тысяч российских паспортов", - сказала она.

Кроме стационарных пунктов приема и выдачи документов, в области работают 18 выездных групп, сотрудники которых ездят по отдаленным населенным пунктам области для оказания государственных услуг.