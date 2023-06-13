Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:21

В МВД заявили о выдаче российских паспортов 250 тысячам жителей Запорожской области

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Сотрудники миграционного подразделения МВД России выдали более 250 тысяч российских паспортов жителям Запорожской области, сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк.

"Сотрудники подразделений по делам миграции ГУ МВД России по Запорожской области приняли порядка 270 тысяч заявлений от местных жителей на приобретение гражданства Российской Федерации, выдали более 250 тысяч российских паспортов", - сказала она.

Кроме стационарных пунктов приема и выдачи документов, в области работают 18 выездных групп, сотрудники которых ездят по отдаленным населенным пунктам области для оказания государственных услуг.

Ирина Волк МВД Запорожская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Мобилизованных и контрактников предложили освобождать от наказания за преступления небольшой и средней тяжести

Мобилизованных и контрактников предложили освобождать от наказания за преступления небольшой и средней тяжести

ФСБ задержала экс-работников предприятия ОПК, сотрудничавших с украинской разведкой

С февраля 2022 г. на объектах транспорта в РФ предотвратили 28 диверсий и терактов

Число погибших в результате наводнения после разрушения Каховской ГЭС выросло до 17

Число погибших в результате наводнения после разрушения Каховской ГЭС выросло до 17
ПМЭФ-2023

Белоусов заявил, что идея уплаты windfall tax принадлежит бизнесу

Белоусов заявил, что идея уплаты windfall tax принадлежит бизнесу

ФСБ задержала подозреваемого участника нападения на Дагестан в 1999 году

Иркутский губернатор оценил утечку бензина в реку Лена в пределах 90 тонн

"Интерфакс" опубликовал результаты Национального рейтинга университетов 2023

"Интерфакс" опубликовал результаты Национального рейтинга университетов 2023

Бюджет в 2022 году получил от "Роснефтегаза" 142,8 млрд рублей дивидендов

Опрос руководителей крупных российских компаний показал возвращение оптимизма

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });