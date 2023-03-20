Си Цзиньпин уверен, что россияне поддержат Путина на выборах президента в 2024 году

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Председатель КНР Си Цзиньпин выразил уверенность, что россияне поддержат Владимира Путина на очередных президентских выборах в 2024 году.

"Я знаю, что в будущем году в вашей стране пройдут очередные президентские выборы. Благодаря вашему сильному руководству, за последние годы Россия добилась значительного прогресса в деле достижения успехов и процветания страны", - сказал он в начале встречи с Путиным.

"Уверен, что российский народ сильно вас поддержит в ваших добрых начинаниях", - добавил китайский лидер.