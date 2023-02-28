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Песков заявил о преждевременности разговоров на тему участия Путина в выборах 2024 года

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью, опубликованном во вторник в газете "Известия", отметил, что пока преждевременно говорить на тему участия Владимира Путина в выборах 2024 года.

"Есть решение о том, что выборы будут. В условиях СВО ставились под вопрос перспективы проведения выборов - и сентябрьских, и потом президентских. Но мы услышали в послании, что эти и другие должны быть. Что это неотъемлемая часть процесса развития нашего общества и политической системы. Ближе к концу, к середине второй половины текущего года мы с вами так или иначе будем вступать в электоральный сезон. Пока никаких предвыборных или электоральных настроений нет - у Путина дел много. Ему сейчас точно не до этого. Мы не слышали от него пока никаких заявлений, где бы он говорил о выставлении или невыставлении своей кандидатуры. То есть пока еще чуть-чуть преждевременно", - сказал Песков в интервью изданию.

Пресс-секретарь президента России отметил, что "просто нужно набраться терпения".

Владимир Путин Дмитрий Песков
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