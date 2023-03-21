Суд взыскал с Exxon Neftegas 15,5 млрд рублей долгов по налогу на прибыль

Суд не видел обоснованных мотивов в остановке ответчиком работ на проекте "Сахалин-1", говорится в решении суда

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Южно-Сахалинский городской суд обязал компанию Exxon Neftegas Limited (ENL - бывший оператор проекта "Сахалин-1") выплатить в пользу государства 15,5 млрд рублей убытков, образовавшихся из-за задолженности по налогу на прибыль, говорится в решении на сайте суда.

Это решение суд вынес 28 февраля по иску Генпрокуратуры России. Теперь его текст опубликован полностью.

"Исковые требования заместителя генерального прокурора Российской Федерации (...) удовлетворить. Взыскать с Exxon Neftegas Limited убытки в размере 15 млрд 479 млн 95,2 тыс. рублей 78 копеек, из которых в федеральный бюджет 5 млрд 977 млн 990 тыс. 119 рублей 05 копеек, в бюджет Сахалинской области - 9 млрд 501 млн 105 тыс. 81 рубль 73 копейки", - говорится в решении суда.

ENL также предстоит оплатить государственную пошлину в размере 60 тысяч рублей в городской бюджет Южно-Сахалинска.

Откуда долги

В сентябре 2022 года замгенпрокурора России обратился в суд с иском к ENL о взыскании убытков, причиненных в результате образования задолженности по налогу на прибыль. Согласно заключенному в 1995 году соглашению о разделе продукции (СРП) между правительством, правительством Сахалинской области и ENL, на компанию возложена обязанность уплачивать налог на прибыль в размере 35%, из которых в федеральный бюджет - 13%, в бюджет Сахалинской области - 22%.

В декларации за 2021 год ENL сумма налога на прибыль ($274,3 млн) уменьшена на общую сумму финансовой выгоды ($223 млн), поэтому компания уплатила налог на прибыль в размере $51,3 млн (4 млрд 283,7 млн рублей). При этом ежегодная сумма финансовой выгоды может быть не более $37,167 млн.

"Указанные обстоятельства свидетельствуют, по мнению прокурора, об уклонении Exxon Neftegas Limited от уплаты налога на прибыль в полном объеме, что привело к образованию задолженности на 15 сентября 2022 года в размере 15 млрд 86 млн 970 тыс. 921 рубль 76 копеек", - говорится в документе.

В ходе судебных разбирательств истец уточнил сумму требований до 15,5 млрд рублей.

"Ответчик (Exxon Neftegas Limited) в судебное заседание не явился, о дате, времени и месте рассмотрения дела извещен надлежаще, возражений по существу заявленных требований не предоставил, при этом заявил ходатайство об оставлении рассматриваемого искового заявления без рассмотрения, вследствие неподсудности спора российскому суду общей юрисдикции", - отмечает суд.

Недружелюбная попытка

Исследовав имеющиеся в деле доказательства, суд пришел к выводу, что действия ENL по остановке работ на проекте "не имели технически и экономически обоснованных мотивов".

Из писем компании в адрес уполномоченных органов следует, что "работы ответчиком остановлены по причине введения США, Великобританией и странами Европейского союза санкций в отношении Российской Федерации".

Но суд не признал "указанные причины в качестве объективного основания для прекращения деятельности проекта, поскольку ограничительные меры приняты правительствами названных стран без решения Совета безопасности Организации объединенных наций в нарушение требований статьи 41 Устава ООН". Суд указывает, что "другие члены консорциума не стали исполнять незаконные санкции и (...) не прекратили свое участие в проекте, вследствие чего суд приходит к выводу об отсутствии у Exxon Neftegas Limited объективных оснований винить в остановке деятельности проекта других членов консорциума, в том числе Российскую Федерацию".

"Наряду с этим судом установлено, что в результате действий Exxon Neftegas Limited по прекращению операционной деятельности проекта была остановлена поставка попутно добываемого природного газа, поставляемого на территорию Хабаровского края, создана угроза возникновения чрезвычайной ситуации, а прогнозируемые доходы всех участников консорциума инвесторов в 2022 году снизились более чем в два раза в сравнении с 2021 годом", - напоминает суд.

При таких обстоятельствах доводы ENL об оставлении рассматриваемого искового заявления без рассмотрения "являются необоснованными".

Компания не заявила никаких возражений относительно предоставленного прокурором расчета убытков.

"При таких обстоятельствах требования прокурора о взыскании с Exxon Neftegas Limited убытков (...) суд находит обоснованными подлежащими удовлетворению", - сообщается в протоколе.

В резолютивной части также сообщается, что решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.

Судебная предыстория

В апреле 2022 года Exxon Neftegas Ltd, являясь оператором проекта, объявила форс-мажор и начала сокращать добычу нефти на "Сахалине-1". Во втором квартале, согласно отчету компании, компания снизила добычу на 30 тыс. б.н.э./сутки (в 2021 году добывалось 56 тысяч б.н.э в сутки). В сентябре сообщалось о приостановке добычи нефти и газа на проекте, а позже Exxon заявила о намерении передать свои права неназванной третьей стороне. В соответствии с указом президента РФ Владимира Путина 14 октября в Южно-Сахалинске была зарегистрирована компания, которой присвоили статус нового оператора СРП-проекта, - ООО "Сахалин-1".

"Сахалинморнефтегаз-Шельф" получил 11,5% в уставном капитале компании (пропорционально доле в СРП) и статус единоличного исполнительного органа. Еще 8,5% распоряжается АО "РН-Астра". Иностранные участники СРП должны были в течение месяца подтвердить свое согласие на получение пропорциональной доли в новом операторе. Так сделали японская SODECO (30%) и индийская ONGC (20%). В свою очередь, Exxon Mobil (30%) заявила о прекращении участия в СРП-проекте и своем полном выходе из России.

26 сентября 2022 года Генпрокуратура РФ подала в Южно-Сахалинский городской суд иск к Exxon, изначально его подробности не приводились. Также в конце сентября управление ФССП по Сахалинской области по решению Южно-Сахалинского городского суда наложило арест на активы Exxon Neftegas Limited. Список активов и другие подробности не уточняются.

В конце января 2023 года участвовавшие в судебном процессе представители правительства Сахалинской области пояснили "Интерфаксу", что изначально Генпрокуратура заявила иск к ENL на чуть более 15 млрд рублей, но по состоянию на конец января с учетом набежавшей пени эта сумма увеличилась до почти 15,5 млрд рублей. 28 февраля суд удовлетворил требования Генпрокуратуры.