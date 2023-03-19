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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:53

Суточное число новых случаев COVID-19 в Москве снизилось после роста накануне

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - В Москве за сутки выявлено 1 700 новых случаев заражения коронавирусом, следует из данных портала "Стопкоронавирус.рф".

В минувшую субботу сообщалось о 2 195 заболевших. Таким образом, суточная заболеваемость в столице снизилась на 495 случаев после роста накануне.

За сутки были госпитализированы 128 человек. Выздоровели 1 693 пациента.

За 24 часа скончались 7 человек, заболевших коронавирусом. Днем ранее сообщалось о шести умерших.

Общее число зарегистрированных в Москве случаев COVID-19 составляет 3 458 174, выздоровели 3 261 055 человек. Общее число умерших с COVID-19 в столице достигло 48 373.

Хроника 09 января 2020 года – 19 марта 2023 годаПандемия коронавируса
Москва Коронавирус
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