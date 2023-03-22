Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:39

В России суточный прирост COVID-19 составил 12 001 новый случай

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - В России за сутки выявили заболели 12 001 новый случай заражения коронавирусом, умерли 39 пациентов с COVID-19, сообщил федеральный оперштаб по борьбе с пандемией.

Днем ранее суточный прирост заболеваемости составил 9 373 новых случаев и было 34 летальных случая.

Кроме того, за сутки по всей стране было госпитализировано 1 545 человек с коронавирусной инфекцией, что на 0,3% больше, чем накануне.

В Москве за сутки выявили 2259 заразившихся коронавирусом против 1092 днем ранее, следует из данных портала "Стопкоронавирус.рф".

За сутки были госпитализированы 134 человека, умерли восемь пациентов.

Хроника 09 января 2020 года – 22 марта 2023 годаПандемия коронавируса
Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Умер экс-глава ЦИК РФ Владимир Чуров

Умер экс-глава ЦИК РФ Владимир Чуров

В российских школах внедрят новую систему профориентации учащихся

В российских школах внедрят новую систему профориентации учащихся
Военная операция на Украине

Власти Крыма и Севастополя заявили о взломе сигнала радиостанций

По делу о массовом выпуске фальшивых купюр в Дагестане арестованы 11 человек

По делу о массовом выпуске фальшивых купюр в Дагестане арестованы 11 человек

Frank Media сообщило, что допэмиссию ВТБ могут выкупить пенсионные фонды

Военная операция на Украине

Губернатор Севастополя сообщил об отбитой атаке надводных беспилотников

Рейд Севастопольской бухты закрыт для движения транспорта

Рейд Севастопольской бухты закрыт для движения транспорта

Четыре человека, в том числе двое детей, погибли при пожаре в Новой Москве

Путин пообещал, что Москва и Пекин продолжать действовать в унисон

Что произошло за день: вторник, 21 марта

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });