В России суточный прирост COVID-19 составил 12 001 новый случай

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - В России за сутки выявили заболели 12 001 новый случай заражения коронавирусом, умерли 39 пациентов с COVID-19, сообщил федеральный оперштаб по борьбе с пандемией.

Днем ранее суточный прирост заболеваемости составил 9 373 новых случаев и было 34 летальных случая.

Кроме того, за сутки по всей стране было госпитализировано 1 545 человек с коронавирусной инфекцией, что на 0,3% больше, чем накануне.

В Москве за сутки выявили 2259 заразившихся коронавирусом против 1092 днем ранее, следует из данных портала "Стопкоронавирус.рф".

За сутки были госпитализированы 134 человека, умерли восемь пациентов.