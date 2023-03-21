Состоялась официальная церемония встречи Си Цзиньпина и Путина в Кремле

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Церемония официальной встречи президентом России Владимиром Путиным председателя КНР Си Цзиньпина состоялась в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца (БКД).

Путин и Си Цзиньпин поприветствовали друг друга. Оркестр исполнил государственные гимны России и КНР.

Лидеры двух стран прошли в зал ордена Святой Екатерины на переговоры в узком составе.

Позднее состоятся переговоры в расширенном составе в Александровском зале и подписание документов в Малахитовом фойе. Лидеры также выступят с совместным заявлением. Завершится программа государственным обедом в Грановитой палате.