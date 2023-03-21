Москва и Пекин выступили против эскалации конфликта на Украине и санкций в обход СБ ООН

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - РФ и КНР призывают прекратить действия, способствующие эскалации конфликта на Украине, говорится в совместном заявлении по итогам переговоров на высшем уровне.

"Стороны отмечают, что для решения украинского кризиса необходимо уважать легитимные озабоченности всех стран в области безопасности и предотвращать формирование блокового противостояния, прекратить действия, способствующие дальнейшему разжиганию конфликта", - говорится в тексте документа, опубликованного на сайте Кремля.

В заявлении стороны призвали также "прекратить все шаги, способствующие эскалации напряженности и затягиванию боевых действий, избежать дальнейшей деградации кризиса вплоть до его перехода в неконтролируемую фазу". "Стороны выступают против всех односторонних санкций, установленных в обход Совета Безопасности ООН", - говорится в тексте документа.

Также в заявлении отмечается, что КНР приветствует готовность России прилагать усилия для скорейшего перезапуска мирных переговоров по урегулированию "украинского вопроса".