В Кремле сомневаются, что Си Цзиньпин может позвонить Зеленскому сегодня или завтра

Фото: Дмитрий Астахов/ТАСС

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Возможный телефонный разговор председателя КНР Си Цзиньпина и президента Украины Владимира Зеленского вряд ли может состояться в нынешний вторник или завтра, в среду, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков, напомнив, что китайский лидер сейчас занят визитом в Москву.

"Знаю реакцию американцев на возможность контакта. Американцы сказали, мы же понимаем, что господин председатель КНР сейчас занят, занят визитом в Россию. Вот я думаю, он именно этим и занят. Не думаю, что сегодня-завтра будет какой-то разговор с Киевом", - сказал Ушаков.

На вопрос о том, важен ли России возможный телефонный разговор Си Цзиньпина и Зеленского в плане разрешения украинского кризиса, Ушаков ответил: "В данном контексте совершенно не важен этот факт возможного разговора. Я даже не знаю, подтвердила это (факт возможного разговора - ИФ) или нет китайская сторона", - сказал Ушаков.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщила, что Си Цзиньпин может позвонить Зеленскому после визита в Москву.