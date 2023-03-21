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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:14

Си Цзиньпин заявил о беспристрастной позиции КНР по украинскому регулированию

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что в вопросе украинского урегулирования его страна руководствуется целями и принципами Устава ООН, придерживается беспристрастной позиции.

"По украинскому урегулированию мы неуклонно руководствуемся целями и принципами Устава ООН, придерживаемся объективной и беспристрастной позиции", - сказал китайский лидер по итогам переговоров в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным.

По словам Си Цзиньпина, китайский план урегулирования направлен на "активное содействие примирению и восстановлению переговоров".

"Наша позиция основана на самой сути вопроса и правде", - подчеркнул глава КНР.

"Мы всегда за мир и диалог", - добавил председатель Си Цзиньпин.

По словам китайского лидера, он рассчитывает на "поддержание контактов с Путиным в самых различных сферах".

Си Цзиньпин Китай Украина
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