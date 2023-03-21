Ушаков отметил, что РФ с уважением относится к китайскому плану урегулирования на Украине

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Китайский план по урегулированию ситуации на Украине вызывает уважение у Москвы, в то время как Запад относится к этой инициативе с раздражением, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"У Запада (китайский мирный план по Украине - ИФ) вызывает раздражение, а в Москве вызывает уважение", - сказал Ушаков. Он напомнил, что китайская инициатива обсуждалась накануне на неформальных переговорах президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

Ушаков также заявил, что неформальные переговоры лидеров РФ и КНР в понедельник были очень обстоятельными и продолжительными. "Беседа была полезна для обеих сторон", - сказал он.