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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:25

Рейд Севастопольской бухты закрыт для движения транспорта

Рейд Севастопольской бухты закрыт для движения транспорта
Фото: Алексей Павлишак/ТАСС

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Движение морского транспорта в Севастополе остановлено, сообщили в среду в дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.

"Морской пассажирский транспорт не осуществляет движение", - сообщается в официальном телеграм-канале дирекции.

Там не уточнили причину остановки рейда. Жителям города предлагается пользоваться наземным общественным транспортом.

Ранее движение морского транспорта в Севастополе прекращалось в связи с неблагоприятными погодными условиями, либо после атаки морских и летательных беспилотных аппаратов.

В Крыму и Севастополе действует высокий, "желтый", уровень террористической опасности, а также режим среднего уровня реагирования.

Севастополь Крым
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