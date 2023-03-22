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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:39

Движение морского транспорта на рейде Севастопольской бухты восстановлено

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Рейд Севастопольской бухты, через который осуществляется сообщение между основной частью города и его северной стороной, открыт для движения морского транспорта, сообщила дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя.

"Работа морского пассажирского транспорта восстановлена", - говорится в телеграм-канале дирекции.

Отмечается, что пассажирские катера и паром будут осуществлять движение в штатном режиме.

Движение морского транспорта в Севастополе было остановлено в среду утром.

Черноморский флот в среду отбил атаку надводных беспилотников на Севастопольскую бухту, были уничтожены три объекта, сообщал ранее губернатор Севастополя Развожаев.

В Крыму и Севастополе действует высокий, "желтый", уровень террористической опасности, а также режим среднего уровня реагирования.

Севастопольская бухта Севастополь
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