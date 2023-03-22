Ограничения на сделки с "недружественными" лицами распространяются и на резидентов САР

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Резиденты российских специальных административных районов (САР) - международные компании (МК) - для корпоративных сделок с "недружественными" лицами должны получать разрешение правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями, следует из опубликованного разъяснения Минфина.

В нем объясняются правила исполнения президентского указа от 8 сентября № 618, который предусматривает ограничения на совершение сделок с "недружественными" нерезидентами и подконтрольными им лицами. Первый пункт указа обязал российских резидентов согласовывать с упомянутой выше правкомиссией любые сделки с такими лицами, предметом которых являются доли в капитале обществ с ограниченной ответственностью, прямо или косвенно влекущие за собой установление, изменение прав владения, пользования или распоряжения долями, а также иных прав, позволяющих определять условия управления или осуществления предпринимательской деятельности российским ООО.

"В целях применения Указа № 618 правовой статус международных компаний, являющихся стороной сделок (операций), поименованных в пункте 1 Указа № 618, следует рассматривать аналогично правовому статусу резидентов", - сообщил Минфин.

Министерство ссылается на то, что по закону "О международных компаниях и международных фондах" личным законом МК с момента ее государственной регистрации в России становится российское право и к ней применяются положения отечественного законодательства.

В ноябре 2022 года Минфин разъяснил, что установленный указом № 618 особый порядок осуществления сделок не распространяется на госрегистрацию МК в порядке редомициляции.

САР появились в России в августе 2018 года на островах Русский (Приморский край) и Октябрьский (Калининградская область). Основной целью их создания называлась деофшоризация зарубежных холдингов, подконтрольных гражданам России и владеющих активами в России, в том числе в качестве антисанкционной меры. В конце февраля 2023 года, по данным Минэкономразвития, количество резидентов в российских САР достигло 157, еще порядка 20 компаний готовились к подаче документов на перерегистрацию.