Мурашко заявил, что под наблюдением в РФ находятся около 150 тыс. заболевших COVID-19

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Коронавирусная инфекция в настоящее время сохраняет свою актуальность, заявил в субботу министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"Сегодня под наблюдением находятся около 150 тыс. человек с этим диагнозом во всех уголках нашей страны, поэтому актуальность у нас сохраняется", - сказал он на дискуссионной площадке в рамках всероссийского образовательного форума "Sechenov.Pro-2023".

По его словам, в настоящее время продолжается отслеживание изменчивости вируса.

В субботу, по данным оперативного штаба, суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил более 13 тыс. случаев.