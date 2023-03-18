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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:09

Мурашко заявил, что под наблюдением в РФ находятся около 150 тыс. заболевших COVID-19

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Коронавирусная инфекция в настоящее время сохраняет свою актуальность, заявил в субботу министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"Сегодня под наблюдением находятся около 150 тыс. человек с этим диагнозом во всех уголках нашей страны, поэтому актуальность у нас сохраняется", - сказал он на дискуссионной площадке в рамках всероссийского образовательного форума "Sechenov.Pro-2023".

По его словам, в настоящее время продолжается отслеживание изменчивости вируса.

В субботу, по данным оперативного штаба, суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил более 13 тыс. случаев.

Хроника 09 января 2020 года – 18 марта 2023 годаПандемия коронавируса
Минздрав РФ Михаил Мурашко Коронавирус
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