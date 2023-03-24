Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:08

Шойгу вручил ордена Мужества военным, отразившим атаку дронов на базу ВМФ в Севастополе

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Военнослужащие, отразившие атаку беспилотников на базу Военно-морского флота (ВМФ) в Севастополе, получили ордена Мужества, сообщили в Минобороны РФ.

"Сегодня в Национальном центре управления обороной Российской Федерации министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу вручил военнослужащим Крымской военно-морской базы Черноморского флота ордена Мужества, которые, находясь на боевом дежурстве, отразили атаку беспилотных аппаратов", - заявили в Минобороны России.

"Вы сделали то, что должны были сделать, то, что предписывала вам служба. Не растерялись, проявили находчивость, уверенность, ну и в известной мере самоотверженность", - сказал Шойгу, вручая награды.

Ранее сообщалось, что утром 22 марта была предпринята попытка атаки на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находящиеся на рейде пункта базирования в Севастополе. Все три аппарата были уничтожены прицельным огнем из стрелкового вооружения, заявили в Минобороны России.

"Находясь на посту наблюдения, старший матрос Марина Фалеева и главный старшина Татьяна Целуйко обнаружили и уничтожили неизвестные беспилотные аппараты, движущиеся в направлении базы. Начальник дежурной службы капитан 3 ранга Владимир Горбань, который принимал участие в уничтожении целей, также был удостоен ордена Мужества", - сказали в военном ведомстве.

Сергей Шойгу Минобороны РФ ВМВ РФ Севастополь
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Два высокопоставленных таможенника задержаны в Петербурге по обвинению в коррупции

Два высокопоставленных таможенника задержаны в Петербурге по обвинению в коррупции

В России 52% мужчин не доживают до 65 лет

В России 52% мужчин не доживают до 65 лет

Песков заявил, что решения о поездке Путина в ЮАР пока не принималось

Рост цен на мясо за последний месяц заметили 32% россиян

Дело Baring Vostok

Суд отложил на 21 апреля рассмотрение жалоб на приговор Майклу Калви и Филиппу Дельпалю

Адвокаты подтвердили, что Майкл Калви и Филипп Дельпаль покинули Россию

Дело Baring Vostok

Источник сообщил, что осужденные по "делу Baring Vostok" Калви и Дельпаль покинули Россию

Источник сообщил, что осужденные по "делу Baring Vostok" Калви и Дельпаль покинули Россию

В России могут переименовать бренд кофе Jacobs

В России могут переименовать бренд кофе Jacobs

Медведев считает, что эмигрировавшие деятели культуры будут возвращаться в Россию

Медведев считает, что эмигрировавшие деятели культуры будут возвращаться в Россию

Запрет на продажу ценных бумаг недружественных стран неквалам продлен до октября

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });