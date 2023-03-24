Шойгу вручил ордена Мужества военным, отразившим атаку дронов на базу ВМФ в Севастополе

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Военнослужащие, отразившие атаку беспилотников на базу Военно-морского флота (ВМФ) в Севастополе, получили ордена Мужества, сообщили в Минобороны РФ.

"Сегодня в Национальном центре управления обороной Российской Федерации министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу вручил военнослужащим Крымской военно-морской базы Черноморского флота ордена Мужества, которые, находясь на боевом дежурстве, отразили атаку беспилотных аппаратов", - заявили в Минобороны России.

"Вы сделали то, что должны были сделать, то, что предписывала вам служба. Не растерялись, проявили находчивость, уверенность, ну и в известной мере самоотверженность", - сказал Шойгу, вручая награды.

Ранее сообщалось, что утром 22 марта была предпринята попытка атаки на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находящиеся на рейде пункта базирования в Севастополе. Все три аппарата были уничтожены прицельным огнем из стрелкового вооружения, заявили в Минобороны России.

"Находясь на посту наблюдения, старший матрос Марина Фалеева и главный старшина Татьяна Целуйко обнаружили и уничтожили неизвестные беспилотные аппараты, движущиеся в направлении базы. Начальник дежурной службы капитан 3 ранга Владимир Горбань, который принимал участие в уничтожении целей, также был удостоен ордена Мужества", - сказали в военном ведомстве.