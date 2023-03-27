Мишустин заявил о способности Москвы и Минска справиться со сложными вызовами

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Россия и Белоруссия сообща способны противостоять самым сложным вызовам - от обеспечения безопасности до повышения уровня жизни населения двух стран, считает премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Выступая на заседании Совета министров Союзного государства, Мишустин отметил, что сегодня с уверенностью можно сказать: решение о формировании объединения было правильным и оправданным.

Премьер-министр РФ заявил, что Москва и Минск могут противостоять внешнему давлению. Ответом на это давление, отметил он, стало углубление российско-белорусской интеграции.

"Вопреки нестабильности на глобальных рынках и санкционной агрессии коллективного Запада, у нашего экономического сотрудничества хорошие показатели. После существенного роста в 2021 году на 35 процентов взаимная торговля увеличилась еще на 12 процентов и достигла рекордного уровня в 45 миллиардов долларов. И сейчас сохраняется положительная тенденция", - отметил Мишустин.

По его словам, такой результат был достигнут, в том числе за счет реализации комплекса решений по переориентации белорусского экспорта с западных рынков на российский.

"Импорт вашей продукции стал больше на 40 процентов и впервые обеспечил положительное для Белоруссии сальдо торговли с Россией", - сказал российский премьер.