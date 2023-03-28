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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:55

Минобороны РФ сообщило об активных действиях на донецком и красно-лиманском направлениях

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Российские военные ведут активные действия на донецком и красно-лиманском направлениях, авиация и артиллерия наносят удары по ВСУ на купянском, южно-донецком, запорожском и херсонском направлениях, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"На донецком направлении в результате активных действий подразделений и огня артиллерии "Южной" группировки войск потери противника за сутки составили до 240 украинских военнослужащих и наемников, три боевые машины пехоты, три бронетранспортера, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и гаубица Д-30", - сказал Конашенков на брифинге во вторник.

Он отметил, что в результате активных действий группировки войск "Центр" на красно-лиманском направлении, а также ударов авиации и огня артиллерии нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Невское и Червоная Диброва Луганской народной республики, уничтожено до 125 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, три пикапа, а также самоходная гаубица "Гвоздика".

По словам Конашенкова, на купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Молчаново, Синьковка и Берестовое Харьковской области. В результате украинская армия потеряла до 65 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля.

"На южно-донецком и запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Восток" нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка и Угледар Донецкой народной республики (ДНР). Потери противника за сутки на данных направлениях составили до 20 украинских военнослужащих, а также три автомобиля", - сказал официальный представитель Минобороны РФ.

Он сообщил, что на херсонском направлении в ходе огневого поражения за сутки уничтожено до 18 украинских военнослужащих и пять автомобилей.

Хроника 24 февраля 2022 года – 28 марта 2023 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Украина
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