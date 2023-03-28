В "Росэнергоатоме" заявили, что визит МАГАТЭ на ЗАЭС продлится до семи часов

Российская сторона не ожидает кардинальных изменений по его итогу

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Делегация Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) проведет в среду на Запорожской АЭС (ЗАЭС) в Энергодаре не более семи часов, сообщил "Интерфаксу" советник главы концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.

"Они приедут в 10:00 мск и уедут, в крайнем случае, - в 17:00 мск. Что можно за это время понять? Особо ничего", - сказал Карчаа.

По его словам, ничего сильно отличающегося от того, что представители МАГАТЭ увидели в ходе миссии в сентябре, не будет. Соответственно, вряд ли можно ожидать кардинальных изменений по итогу.

"Я ничего кардинального с его (гендиректора МАГАТЭ - ИФ) приездом не связываю, как и не связывал в первый раз", - отметил собеседник агентства.

По мнению советника главы "Росэнергоатома", одной из задач повторной миссии МАГАТЭ является поддержание темы ЗАЭС на мировом уровне.

"И они бы, конечно, хотели получить легализацию своих сведений об усилении нашего военного присутствия. Это их задача - таков мой прогноз. Такого рода попытки будут. Конечно, они этого не увидят", - уточнил Карчаа.

Он пояснил, что на территории станции не было и нет наступательного вооружения, а присутствует только техника с лабораториями, предназначенная для контроля обстановки. "Однако я не исключаю потом вольных интерпретаций и обострения ситуации вокруг ЗАЭС", - добавил собеседник "Интерфакса".

Экспертам МАГАТЭ, в частности, покажут устранение последствий обстрелов со стороны ВСУ, работу дизельных генераторов и блочных котельных, которые в условиях прекращения полноценной работы АЭС обеспечили Энергодар теплом, а также технику РХБЗ.

"Военные на территории станции выполняют две функции. Это охрана физического периметра станции. И это войска РХБЗ, которые дислоцированы с одной целью - принятие неотложных мер в случае возникновения ядерного инцидента", - подчеркнул Карчаа.

Делегация МАГАТЭ из 18 человек, которую возглавляет генеральный директор организации Рафаэль Гросси, посетит ЗАЭС в среду. Она намерена оценить обстановку в сфере ядерной безопасности и обеспечить регулярную ротацию специалистов агентства на станции.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Сейчас работают два из них, но в режиме горячего останова - только на подачу тепла. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года.

Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности РФ. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").

Миссия МАГАТЭ во главе с Гросси уже посещала ЗАЭС 1 сентября 2022 года. После этого на станции остаются несколько специалистов агентства, которые периодически меняются. Последняя ротация состоялась 2 марта после трех неудачных попыток.