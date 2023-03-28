На ЗАЭС достроили конструкцию для защиты хранилища ядерных отходов

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Строительство конструкции для защиты сухого хранилища ядерных отходов Запорожской АЭС (ЗАЭС, Энергодар) от обстрелов со стороны ВСУ завершено, ее покажут делегации Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), сообщил "Интерфаксу" советник главы концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.

"Покажем хранилище отходов. Раньше хранилище отходов станции было, по большому счету, как проходной двор - ни забора, ни системы охраны, ни системы видеонаблюдения - ничего не было. Все это было нами налажено. Достроили "купол", - сказал Карчаа.

Как сообщала российская сторона, ВСУ регулярно обстреливали ЗАЭС летом и осенью 2022 года. Энергоблоки не получили повреждений, но были попадания по вспомогательным системам обеспечения, в том числе вблизи сухого хранилища ядерных отходов и мест хранения свежего ядерного топлива и радиоактивных материалов.

Делегация МАГАТЭ из 18 человек, которую возглавляет генеральный директор организации Рафаэль Гросси, посетит ЗАЭС в среду. Она намерена оценить обстановку в сфере ядерной безопасности и обеспечить регулярную ротацию специалистов агентства на станции.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Сейчас работают два из них, но в режиме горячего останова - только на подачу тепла. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года.

Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности РФ. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").

Первый визит миссии МАГАТЭ во главе с Гросси на ЗАЭС состоялся 1 сентября 2022 года. После этого на станции остаются несколько специалистов агентства, которые периодически меняются. Последняя ротация состоялась 2 марта после трех неудачных попыток.