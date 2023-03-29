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Бывший замглавы Росприроднадзора Митволь переведен из больницы в СИЗО Красноярска

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Председатель совета директоров АО "Красноярский трест инженерно-строительных изысканий" (КрасноярскТИСИз) Олег Митволь переведен из краевой туберкулезной больницы N1 (КТБ N1), куда он был госпитализирован чуть более месяца назад, обратно в СИЗО №1, сообщила пресс-служба регионального ГУФСИН.

Митволь прошел лечение в Краевой туберкулезной больнице №1 ГУФСИН России по Красноярскому краю в соответствии с поставленным ему диагнозом. Он получил назначенную терапию, прошел все необходимые обследования, в том числе и дополнительное обследование в Лечебно-диагностическом центре Международного института биологических систем им. С.М. Березина, подчеркивается в сообщении.

Уточняется, что Митволь в письменной форме отказался от дальнейшего обследования в ведомственной больнице, после чего его перевели в следственный изолятор, где он продолжит находиться под наблюдением медработников СИЗО.

В настоящее время состояние здоровья обвиняемого оценивается как удовлетворительное, добавили в пресс-службе.

Ранее пресс-служба Митволя сообщала, что его перевели из больницы в СИЗО в тяжелом состоянии. Пресс-секретарь политика Артур Гороховский заявил, что информации об условиях, в которые помещен Митволь, нет, доступ адвокатов ограничен.

"Ограничение доступа к нему я расцениваю как желание следствия ускорить ход дела, оказать давление на задержанного. Подозреваемыми в хищении по данному делу одновременно проходят еще несколько человек, и только Олег Митволь помещен под стражу, несмотря на тяжелое состояние здоровья", - сказал он.

В марте 2019 года губернатор Красноярского края Александр Усс сообщил о выделении 1 млрд рублей из федерального бюджета на развитие метро в краевом центре. Эти деньги впоследствии были направлены на корректировку проекта. В декабре 2019 года экс-заместитель главы Росприроднадзора, председатель совета директоров "КрасноярскТИСИза" Митволь заявил, что проектно-сметная документация передана в Главгосэкспертизу. Тогда стоимость строительства первой очереди оценивалась в 64 млрд рублей. После этого сообщалось, что проект был возвращен на доработку.

В июле 2022 года Митволь был арестован в Красноярске по подозрению в хищении более 900 млн рублей.

Также в июле 2022 года было возбуждено уголовное дело в отношении руководителя Красноярского краевого транспортного управления, он подозревается в превышении полномочий при подписании акта приема-передачи корректировок ПСД красноярского метро. Общий имущественный ущерб составил 742 млн рублей.

В феврале 2023 года, Митволя госпитализировали из СИЗО в краевую туберкулезную больницу N1 (КТБ N1) в Красноярске, он находится под наблюдением врачей, его состояние оценивалось как удовлетворительное.

23 марта 2023 года Центральный районный суд Красноярска продлил меру пресечения Олегу Митволю в виде заключения под стражу до 24 мая 2023 года включительно.

"КрасноярскТИСИз" специализируется в области инженерно-строительных изысканий и проектирования.

Россия Красноярск Олег Митволь
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