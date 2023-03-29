Совет Федерации назвал вопиющей ситуацию вокруг Киево-Печерской лавры

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Совет Федерации России призвал парламенты стран мира потребовать от властей Украины соблюдать международные обязательства и не допускать дискриминации верующих, в том числе в ситуации вокруг Киево-Печерской лавры.

"Совет Федерации Федерального Собрания РФ призывает парламенты иностранных государств, международные парламентские организации занять принципиальную позицию и потребовать от официального Киева возвращения Украины к соблюдению своих международных обязательств, прекращения политики дискриминации верующих и надругательства над религиозными святынями", - говорится в заявлении, принятом СФ на заседании в среду.

Верхняя палата российского парламента "решительно осуждает факты грубейшего нарушения прав верующих на Украине, которые являются следствием проводимой киевским режимом политики религиозной нетерпимости", отмечается в документе.

По словам сенаторов, "каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) подвергается гонениям: ее храмы захватываются, общины незаконно ликвидируются, священнослужителей лишают гражданства и репрессируют". "Вопиющим стало недавнее решение украинских властей лишить Украинскую православную церковь одной из ее главных святынь - Киево-Печерской лавры", - говорится в документе.

По мнению сенаторов, "украинские власти фактически пытаются навязать народу Украины в качестве официальной церкви созданную при поддержке Запада околополитическую структуру, именующую себя "Православная церковь Украины".

Также авторы заявления назвали возмутительным актом "надругательство над священной для мусульман всего мира книгой - Кораном".

"Такая политика властей Украины грубо нарушает право каждого человека на свободу мысли, гарантированное основополагающими документами Организации Объединенных Наций", - гласит заявление.

29 марта украинские власти в одностороннем порядке разрывают с УПЦ договор аренды зданий на территории лавры. Во вторник вечером власти предупредили УПЦ, что у нее остается только один день на вывоз личных вещей из монастыря.