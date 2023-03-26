Запорожский митрополит объявил голодовку в поддержку Киево-Печерской лавры

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука с понедельника начинает голодовку в поддержку насельников Киево-Печерской лавры, от которых власти Украины требуют покинуть монастырь.

В общении с пользователями Facebook (принадлежит запрещенной в РФ экстремистской организации Meta) митрополит объявил, что его решение - позиция даже не столько иерарха и монаха, сколько простого верующего человека, поскольку у него "сердце кровью обливается", глядя на происходящее со святыней в Киеве.

Митрополит Лука намерен проводить голодовку в Свято-Николаевском монастыре Запорожья и призывает верующих приехать в эту обитель и присоединиться к молитве об Украинской православной церкви.

Кроме того, он призвал паству усилить пост на ближайшие несколько дней.

Ранее власти потребовали от монахов и руководства УПЦ оставить лавру до 29 марта, когда будет расторгнут договор с Церковью о пользовании госимуществом на территории монастыря. Поводом для расторжения стали будто бы обнаруженные на территории лавры нарушения.