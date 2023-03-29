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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:09

В Кремле отказались советовать Си Цзиньпину по вопросу встречи с Зеленским

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Председатель КНР Си Цзиньпин способен самостоятельно принять решение о необходимости встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, Кремль не может ему здесь ничего советовать, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами его внимание обратили на слова Зеленского о готовности встретиться с Си Цзиньпином и спросили, была бы, по мнению Кремля, эта встреча полезной для украинского урегулирования.

"Мы знаем взвешенную позицию КНР. Мы ее высоко ценим и считаем, что лидер Китая сам решает вопросы целесообразности тех или иных контактов, и мы не вправе здесь выступать с какими-то советами", - отреагировал Песков.

Дмитрий Песков КНР Китай Си Цзиньпин Владимир Зеленский
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