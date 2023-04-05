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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:52

Генсек НАТО предупредил Пекин о последствиях в случае оказания им военной помощи РФ

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предостерег Китай от предоставления летальной военной помощи России, подчеркнув, что это будет иметь серьезные последствия для Пекина.

"Союзники по НАТО ясно дали понять, что любое предоставление Китаем летальной (военной) помощи будет исторической ошибкой с серьезными последствиями", - сказал Столтенберг в среду на пресс-конференции в Брюсселе после двухдневного совещания глав МИД стран НАТО, к которому 5 апреля присоединились партнеры альянса по Азиатско-Тихоокеанскому региону.

На вопрос, о каких именно "серьезных последствиях" военной помощи Китая России идет речь, генсек НАТО ответил: "Будут последствия. Не стану углубляться в детали. Скажу только, что Китай знает, что последствия будут, если начнется летальная поддержка России".

"В то время как Пекин и Москва вместе противостоят международному порядку, основанному на правилах, еще более важно, чтобы мы и дальше держались вместе как союзники по НАТО вместе с нашими партнерами и единомышленниками", - отметил генсек Североатлантического альянса.

Он сообщил, что министры иностранных дел стран НАТО обсудили со своими партнерами из Азиатско-Тихоокеанского региона - главами МИД Австралии, Японии, Новой Зеландии и Южной Кореи - события на Украине, а также сближение РФ и КНР.

"Наша поддержка Украины остается критически важной и отвечает нашим общим интересам. Мы также обсудили растущее сближение Китая и России", - сказал Столтенберг.

Йенс Столтенберг Китай НАТО
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