Песков не считает проводимый США "Саммит за демократию" серьезным мероприятием

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - В Кремле не считают "серьезным мероприятием" проводимый США "Саммит за демократию", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами в среду Пескова спросили, какова, по его мнению, цель этого мероприятия, напомнив, что в нем будут участвовать, в том числе, страны, которые "близки России, например, Армения".

"Америка, которая несмотря ни на что, по-прежнему претендует на роль всемирного учителя по вопросам так называемой демократии, она вот проводит уже вторую попытку собрать вместе под видом учеников целый ряд стран, чтобы заниматься там нравоучениями. Ну, те, кто захотел принять участие в этом уроке - это их суверенное дело", - сказал Песков.

Тем не менее, продолжил он, попытки поделить страны на государства первого и второго сортов сейчас уже многими воспринимаются "с улыбкой".

"Конечно, это вряд ли можно отнести к категории серьезных мероприятий", - сказал Песков.