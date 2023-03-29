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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:25

Магистральный газопровод разгерметизировался на севере Свердловской области

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Разгерметизация магистрального газопровода произошла на частной территории в нескольких километрах от поселка Пелым, сообщил журналистам глава городского округа Пелым Шахит Алиев.

"Никакой опасности для жителей Пелыма нет. Сейчас открытого огня нет", - сказал он.

Глава округа добавил, что на месте работают специалисты компании, в чьем ведении находится участок, они будут проводить восстановительные работы.

Свердловская область Пелым Шахит Алиев
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