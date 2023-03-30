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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:25

Аварийный газопровод в Свердловской области не участвовал в транспортировке газа

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Аварийный газопровод на севере Свердловской области находился в ремонте, поэтому происшествие на нем не повлияло на газоснабжение потребителей, сообщает служба по связям с общественностью ООО "Газпром трансгаз Югорск".

"29 марта в 18:37 мск в районе пгт Пелым Свердловской области на участке магистрального газопровода "Ямбург - Елец 1" произошла разгерметизация с возгоранием", - говорится в сообщении.

Пострадавших нет.

"В момент разгерметизации участок газопровода был отключен для проведения ремонта и в транспортировке газа не участвовал. Газоснабжение потребителей обеспечивается в полном объеме по параллельным газопроводам", - отметили в газотранспортной компании.

"Причины произошедшего уточняются", - добавили в компании.

Ранее о разгерметизации магистрального газопровода в нескольких километрах от поселка Пелым сообщил глава городского округа Пелым Шахит Алиев. "Никакой опасности для жителей Пелыма нет. Сейчас открытого огня нет", - сказал он.

Свердловская область
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