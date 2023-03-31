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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:56

Призыв Лукашенко объявить перемирие на Украине будет обсуждаться на будущей неделе

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - В Кремле слышали заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко, призвавшего прекратить огонь на Украине и приступить к переговорам, эта тема, скорее всего, также будет обсуждаться лидерами России и Белоруссии на будущей неделе, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Лукашенко ранее предложил объявить перемирие на Украине без права перемещения группировок войск и переброски оружия и техники, а также заявил о необходимости начала немедленных переговоров между Москвой и Киевом.

В ходе общения с прессой Пескова спросили, слышали ли эти заявления в Кремле и считают ли такой план реализуемым.

"Безусловно, мы слышали заявления Александра Григорьевича, безусловно, два президента, я имею в виду Путин и Лукашенко, продолжат (переговоры - ИФ) на следующей неделе, а именно на следующей неделе будет ВГС (Высший Государственный совет Союзного государства - ИФ), это даст возможность президентам еще раз обстоятельно поговорить друг с другом, наверняка будут и эту тему обсуждать", - сказал Песков.

При этом он добавил: "Но в контексте Украины ничего не меняется, продолжается специальная военная операция, поскольку это является на сегодня единственным средством достижения тех целей, которые стоят перед нашей страной".

Песков заявил, что в Кремле не считают уместным сравнивать планы урегулирования на Украине, предложенные председателем КНР и президентом Белоруссии.

"Вряд ли, думаю, уместно сравнивать эти два набора идей - тот, который был озвучен председателем Си, и тот, о котором говорил сейчас президент Лукашенко", - заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ. Так он ответил на вопрос, какой план урегулирования в Кремле считают наиболее предпочтительным.

Пескова также спросили, можно ли говорить о том, что план Си Цзиньпина поставлен на паузу.

"Он не то что поставлен на паузу. Там же есть определенные положения, которые, скажем так, нереализуемы в настоящий момент в связи с нежеланием и невозможностью украинской стороны ослушаться своих кураторов и своих командиров. А эти командиры, как мы знаем, сидят не в Киеве и настаивают на том, чтобы война продолжалась", - ответил Песков.

Он отметил, что Россия не может не обращать внимания на возможность размещения на Украине ядерного оружия.

"Это - та гипотетическая опасность, на которую наша страна не может не обращать внимания", - сказал он журналистам, комментируя появившуюся накануне на сайте президента Украины петицию с призывом разместить в стране американское ядерное оружие.

При этом он заметил, что "не ко всем петициям, которые там появляются, можно относиться серьезно, но сама по себе активация этой темы - это не новый элемент".

В частности, Песков напомнил, что два года назад на Мюнхенской конференции о такой возможности говорил президент Украины Владимир Зеленский.

Дмитрий Песков Украина Белоруссия Александр Лукашенко
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