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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:25

Володин предупредил о последствиях возможных поставок Киеву снарядов с обедненным ураном

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что возможные поставки Британией ракет с обедненным ураном на Украину могут привести к последствиям, затрагивающим европейские государства.

"Это решение ведет к трагедии мирового масштаба, которая в первую очередь затронет европейские государства", - написал Володин в своем телеграм-канале в среду.

Он призвал учитывать, что следующим после поставок боеприпасов с обедненным ураном шагом может стать использование украинской стороной "грязной бомбы или применение тактического ядерного оружия".

"Если подобное произойдет, назад пути не будет. Вашингтон и его сателлиты (Лондон, Брюссель, Варшава и т.д.) делают все, чтобы "война до последнего украинца" стала "войной до последнего европейца", - считает Володин.

Госдума Вячеслав Володин Украина Великобритания
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