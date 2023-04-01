Минобороны РФ заявило об активных действиях "Южной" группировки на донецком направлении

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Российские военные заявили об активных действиях войск на донецком направлении, ударах по вооруженным силам Украины еще на пяти направлениях.

На донецком направлении в результате активных действий подразделений "Южной" группировки войск, ударов оперативно-тактической авиации и артиллерии потери противника за сутки составили до 110 украинских военнослужащих и наемников, один бронетранспортер, пять боевых бронированных машин, пять автомобилей, боевая машина РСЗО "Град", самоходные гаубицы "Акация" и "Гвоздика", а также гаубицы "Мста-Б" и Д-30", - сказал в субботу на брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

По его словам, на купянском направлении огнем артиллерии "Западной" группировки войск нанесены удары по ВСУ в районе населенных пунктов Табаевка, Синьковка Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики. "Потери противника составили до 50 украинских военнослужащих, два автомобиля и одна гаубица Д-30", - сказал Конашенков.

"На красно-лиманском направлении ударами оперативно-тактической авиации, тяжелых огнеметных систем, огнем артиллерии группировки войск "Центр" поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Терны Донецкой народной республики и Червоная Диброва Луганской народной республики. За сутки на данном направлении уничтожено до 100 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля и одна гаубица Д-30", - сообщил представитель Минобороны РФ.

"На южно-донецком и запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Восток" поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Угледар Донецкой народной республики, Марфополь и Дорожнянка Запорожской области. Потери противника на данных направлениях составили до 50 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубица Д-20", - сказал Конашенков.

"На херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 40 украинских военнослужащих, три автомобиля, самоходная гаубица "Акация", а также одна буксируемая пушка "Гиацинт-Б", - сообщил он.

По словам Конашенкова, авиацией, ракетными войсками и артиллерией российских группировок за сутки нанесено поражение 86 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и технике ВСУ в 92 районах.

В районе населенного пункта Избицкое Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 127-й бригады территориальной обороны Украины, сказал Конашенков.

В Донецкой народной республике сбиты самолет МиГ-29 и вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено девять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Смерч", заявил Конашенков.

По его данным, также за сутки уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов.