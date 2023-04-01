Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:51

Минобороны РФ заявило об активных действиях "Южной" группировки на донецком направлении

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Российские военные заявили об активных действиях войск на донецком направлении, ударах по вооруженным силам Украины еще на пяти направлениях.

На донецком направлении в результате активных действий подразделений "Южной" группировки войск, ударов оперативно-тактической авиации и артиллерии потери противника за сутки составили до 110 украинских военнослужащих и наемников, один бронетранспортер, пять боевых бронированных машин, пять автомобилей, боевая машина РСЗО "Град", самоходные гаубицы "Акация" и "Гвоздика", а также гаубицы "Мста-Б" и Д-30", - сказал в субботу на брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

По его словам, на купянском направлении огнем артиллерии "Западной" группировки войск нанесены удары по ВСУ в районе населенных пунктов Табаевка, Синьковка Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики. "Потери противника составили до 50 украинских военнослужащих, два автомобиля и одна гаубица Д-30", - сказал Конашенков.

"На красно-лиманском направлении ударами оперативно-тактической авиации, тяжелых огнеметных систем, огнем артиллерии группировки войск "Центр" поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Терны Донецкой народной республики и Червоная Диброва Луганской народной республики. За сутки на данном направлении уничтожено до 100 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля и одна гаубица Д-30", - сообщил представитель Минобороны РФ.

"На южно-донецком и запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Восток" поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Угледар Донецкой народной республики, Марфополь и Дорожнянка Запорожской области. Потери противника на данных направлениях составили до 50 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубица Д-20", - сказал Конашенков.

"На херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 40 украинских военнослужащих, три автомобиля, самоходная гаубица "Акация", а также одна буксируемая пушка "Гиацинт-Б", - сообщил он.

По словам Конашенкова, авиацией, ракетными войсками и артиллерией российских группировок за сутки нанесено поражение 86 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и технике ВСУ в 92 районах.

В районе населенного пункта Избицкое Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 127-й бригады территориальной обороны Украины, сказал Конашенков.

В Донецкой народной республике сбиты самолет МиГ-29 и вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено девять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Смерч", заявил Конашенков.

По его данным, также за сутки уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов.

Хроника 24 февраля 2022 года – 01 апреля 2023 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Энергоснабжение нарушено в трех населенных пунктах Курской области из-за обстрела ВСУ

Движение машин затруднено на участке М-4 "Дон" в Каменском районе Ростовской области

Военная операция на Украине

Шойгу заявил, что РФ кратно увеличила выпуск боеприпасов для выполнения задач по плану СВО

Шойгу заявил, что РФ кратно увеличила выпуск боеприпасов для выполнения задач по плану СВО

В Поволжье, на Юге России, Дальнем Востоке и Урале апрель будет теплым

В Поволжье, на Юге России, Дальнем Востоке и Урале апрель будет теплым

Обязательная маркировка пива и слабоалкогольных напитков в кегах введена в РФ

Обязательная маркировка пива и слабоалкогольных напитков в кегах введена в РФ

В РФ с 2024 года не будет зоны отчуждения после аварии на Чернобыльской АЭС

Физтех передумал вводить обязательный для студентов курс китайского

Evraz из-за санкций вновь не сможет выплатить купон по долларовым евробондам-2024

Лидер группы "Ногу свело" Максим Покровский признан иноагентом

Лидер группы "Ногу свело" Максим Покровский признан иноагентом

Что произошло за день: пятница, 31 марта

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });