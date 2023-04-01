Пожар на птицефабрике в Брянской области полностью ликвидирован

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Спасатели полностью потушили пожар на птицефабрике в селе Уручье Брянской области, сообщает ГУ МЧС по региону.

"В 19:37 полная ликвидация пожара", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в 14:55 по московскому времени поступила информация о пожаре на птицефабрике. На место происшествия направили пожарно-спасательные расчеты в составе восьми отделений на пожарных автоцистернах. В 15:51 пожар удалось локализовать, в 17:22 - ликвидировать открытое горение.

Пострадал один человек.

В МЧС не сообщили о масштабах и причинах пожара.

В пресс-службе агрохолдинга "Мираторг" подтвердили, что пожар произошел на птицеводческом комплексе "БЦ-3" в селе Уручье Выгоничского района Брянской области.