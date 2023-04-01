Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:33

Пожар на птицефабрике в Брянской области полностью ликвидирован

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Спасатели полностью потушили пожар на птицефабрике в селе Уручье Брянской области, сообщает ГУ МЧС по региону.

"В 19:37 полная ликвидация пожара", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в 14:55 по московскому времени поступила информация о пожаре на птицефабрике. На место происшествия направили пожарно-спасательные расчеты в составе восьми отделений на пожарных автоцистернах. В 15:51 пожар удалось локализовать, в 17:22 - ликвидировать открытое горение.

Пострадал один человек.

В МЧС не сообщили о масштабах и причинах пожара.

В пресс-службе агрохолдинга "Мираторг" подтвердили, что пожар произошел на птицеводческом комплексе "БЦ-3" в селе Уручье Выгоничского района Брянской области.

Брянская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: суббота, 1 апреля

МЧС сообщило о землетрясении магнитудой 4,6 на Ставрополье

Энергоснабжение нарушено в трех населенных пунктах Курской области из-за обстрела ВСУ

Движение машин затруднено на участке М-4 "Дон" в Каменском районе Ростовской области

Военная операция на Украине

Шойгу заявил, что РФ кратно увеличила выпуск боеприпасов для выполнения задач по плану СВО

Шойгу заявил, что РФ кратно увеличила выпуск боеприпасов для выполнения задач по плану СВО

В Поволжье, на Юге России, Дальнем Востоке и Урале апрель будет теплым

В Поволжье, на Юге России, Дальнем Востоке и Урале апрель будет теплым

Обязательная маркировка пива и слабоалкогольных напитков в кегах введена в РФ

Обязательная маркировка пива и слабоалкогольных напитков в кегах введена в РФ

В РФ с 2024 года не будет зоны отчуждения после аварии на Чернобыльской АЭС

Физтех передумал вводить обязательный для студентов курс китайского

Evraz из-за санкций вновь не сможет выплатить купон по долларовым евробондам-2024

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });