Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:33

Утечка соляной кислоты произошла в Новосибирске на железнодорожной станции

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Утечка соляной кислоты из контейнера на станции Инская Западно-Сибирской железной дороги обнаружена в воскресенье утром, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

"Сегодня около 6 часов местного времени в Новосибирской области на железнодорожной станции Инская Западно-Сибирской железной дороги при проверке технического состояния вагонов грузового поезда, следовавших от станции Косяковка Куйбышевской железной дороги до станции Алдан Якутской железной дороги, выявлена течь соляной кислоты, являющейся опасным грузом, из погруженной в железнодорожный контейнер емкости", - говорится в сообщении.

Специализированными службами приняты меры к ликвидации разлива, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

Новосибирская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства, регламентирующего вопросы перевозки опасных грузов железнодорожным транспортом.

Новосибирская область Прокуратура
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: суббота, 1 апреля

МЧС сообщило о землетрясении магнитудой 4,6 на Ставрополье

Энергоснабжение нарушено в трех населенных пунктах Курской области из-за обстрела ВСУ

Движение машин затруднено на участке М-4 "Дон" в Каменском районе Ростовской области

Военная операция на Украине

Шойгу заявил, что РФ кратно увеличила выпуск боеприпасов для выполнения задач по плану СВО

Шойгу заявил, что РФ кратно увеличила выпуск боеприпасов для выполнения задач по плану СВО

В Поволжье, на Юге России, Дальнем Востоке и Урале апрель будет теплым

В Поволжье, на Юге России, Дальнем Востоке и Урале апрель будет теплым

Обязательная маркировка пива и слабоалкогольных напитков в кегах введена в РФ

Обязательная маркировка пива и слабоалкогольных напитков в кегах введена в РФ

В РФ с 2024 года не будет зоны отчуждения после аварии на Чернобыльской АЭС

Физтех передумал вводить обязательный для студентов курс китайского

Evraz из-за санкций вновь не сможет выплатить купон по долларовым евробондам-2024

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });