Утечка соляной кислоты произошла в Новосибирске на железнодорожной станции

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Утечка соляной кислоты из контейнера на станции Инская Западно-Сибирской железной дороги обнаружена в воскресенье утром, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

"Сегодня около 6 часов местного времени в Новосибирской области на железнодорожной станции Инская Западно-Сибирской железной дороги при проверке технического состояния вагонов грузового поезда, следовавших от станции Косяковка Куйбышевской железной дороги до станции Алдан Якутской железной дороги, выявлена течь соляной кислоты, являющейся опасным грузом, из погруженной в железнодорожный контейнер емкости", - говорится в сообщении.

Специализированными службами приняты меры к ликвидации разлива, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

Новосибирская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства, регламентирующего вопросы перевозки опасных грузов железнодорожным транспортом.