Утечка соляной кислоты на станции в Новосибирске не привела к серьезным последствиям

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Течь соляной кислоты в одном из железнодорожных контейнеров, выявленная в ночь на воскресенье на станции Инская в Новосибирске, не привела к серьезным последствиям.

"Пострадавших нет. Угрозы населению нет. На движение других поездов происшествие не повлияло", - говорится в сообщении Западно-Сибирской железной дороги (ЗСЖД).

Для устранения течи и аварийной ситуации вагон отправлен на специализированный путь.

Как отмечается в сообщении, движение на станции Инская осуществляется в штатном режиме.

Восточное межрегиональное СУ СКР на транспорте сообщает, что по факту утечки проводится доследственная проверка.

Как сообщалось ранее, в 01:35 по Москве при осмотре грузового состава, следовавшего от станции Косяковка Куйбышевской железной дороги до станции Алдан Якутской железной дороги на станции Инская была выявлена капельная течь соляной кислоты в одном из железнодорожных контейнеров.