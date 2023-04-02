Локомотивное депо Мелитополя второй раз за неделю подверглось обстрелу
Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины нанесли в воскресенье утром удар по локомотивному депо Мелитополя, сообщили журналистам в экстренных службах региона.
"Информация по разрушениям и пострадавшим уточняется", - сообщил представитель экстренных служб.
Ранее попадания в локомотивное депо Мелитополя были зафиксированы 29 марта. Тогда в результате обстрела, по данным экстренных служб, объекты получили повреждения.