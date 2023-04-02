Мирная жительница пострадала при обстреле Мелитополя

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Один человек получил травмы при обстреле Мелитополя со стороны ВСУ в воскресенье, сообщили журналистам в экстренных службах Запорожской области.

"В результате обстрела Мелитополя (...) в 9:48 зафиксированы попадания в объекты локомотивного депо и многоэтажный жилой дом. По предварительной информации, пострадала мирная жительница", - сказал представитель служб.

По его словам, в результате отстрела есть повреждения и разрушения.

Как сообщалось, локомотивное депо Мелитополя уже второй раз за неделю подверглось обстрелу. В первый раз никто не пострадал, но были разрушения.