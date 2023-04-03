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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:42

На Камчатке после землетрясения произошла серия афтершоков

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Серия афтершоков, в том числе пять сильных, зарегистрирована после мощного землетрясения близ Петропавловска-Камчатского, следует из данных на сайте Камчатского филиала Геофизической службы Российской академии наук.

Магнитуда наиболее заметных из этих землетрясений составила от 3,6 до 6,4.

Землетрясение магнитудой 6,9 произошло 3 апреля в 15:06 по камчатскому времени (6:06 по Москве). Его эпицентр находился в акватории Авачинского залива в 64 километрах от Петропавловска-Камчатского. Угроза цунами не объявлялась.

Жители Петропавловска-Камчатского, Вилючинска и Елизовского района ощутили подземные толчки силой до 6 баллов. Жители Петропавловска-Камчатского видели, как в квартирах шаталась мебель и падали предметы. Люди выбегали из подъездов на улицу.

У Минздрава региона нет данных о пострадавших. Оперативные группы спасателей осматривают социально-значимые объекты и здания на предмет повреждений. По данным МЧС, жертв и разрушений зданий нет.

"Вместе с тем, имеется информация о повреждениях штукатурки и появившихся трещинах в некоторых зданиях", - сообщил журналистам врио начальника главного управления МЧС России по Камчатскому краю Юрий Карташев.

Петропавловск-Камчатский Камчатка Авачинский залив РАН
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