Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:42

Власти Камчатки не выявили серьезных последствий землетрясения

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Землетрясение, которое произошло 3 апреля возле Петропавловска-Камчатского, к серьезным последствиям не привело, сообщил по итогам оперативного совещания губернатор края Владимир Солодов.

"Провел оперативный штаб, на котором обсудили последствия землетрясения, напугавшего сегодня жителей Петропавловска-Камчатского и других наших городов. Оно не привело к каким-то серьезным последствиям, хотя на многих объектах зафиксированы незначительнее повреждения", - написал он в Telegram.

В ближайшие специалисты продолжат обследование зданий, чтобы сделать окончательные выводы.

"Наиболее заметным сегодня для всех было обрушение старой печной трубы на одном из зданий на Ленинградской в Петропавловске. Поэтому дал поручение проверить все подобные конструкции", - написал губернатор.

Землетрясение магнитудой 6,9 произошло 3 апреля в 15:06 по камчатскому времени (6:06 по Москве). Его эпицентр находился в акватории Авачинского залива в 64 километрах от Петропавловска-Камчатского. Угроза цунами не объявлялась. После основного сейсмособытия были зафиксированы более слабые афтершоки.

Владимир Солодов Петропавловск-Камчатский Камчатка
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В НАК заявили, что украинские спецслужбы привлекли ФБК к планированию взрыва в петербургском кафе

Скидка Urals к Brent в марте уменьшилась до $29,6 за баррель

СКР сообщил о задержании Дарьи Треповой

СКР сообщил о задержании Дарьи Треповой

Песков подтвердил FT ужесточение правил выезда за рубеж для чиновников

В РФ создан фонд поддержки участников СВО

В РФ создан фонд поддержки участников СВО

Подозреваемая в убийстве корреспондента Татарского Дарья Трепова объявлена в розыск

Дело о гибели военкора Татарского передано в главное управление СКР

На Камчатке после землетрясения произошла серия афтершоков

Спасатели на Камчатке обследуют здания после мощного землетрясения

Шестибалльное землетрясение ощутили жители Петропавловска-Камчатского

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });