Власти Камчатки не выявили серьезных последствий землетрясения

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Землетрясение, которое произошло 3 апреля возле Петропавловска-Камчатского, к серьезным последствиям не привело, сообщил по итогам оперативного совещания губернатор края Владимир Солодов.

"Провел оперативный штаб, на котором обсудили последствия землетрясения, напугавшего сегодня жителей Петропавловска-Камчатского и других наших городов. Оно не привело к каким-то серьезным последствиям, хотя на многих объектах зафиксированы незначительнее повреждения", - написал он в Telegram.

В ближайшие специалисты продолжат обследование зданий, чтобы сделать окончательные выводы.

"Наиболее заметным сегодня для всех было обрушение старой печной трубы на одном из зданий на Ленинградской в Петропавловске. Поэтому дал поручение проверить все подобные конструкции", - написал губернатор.

Землетрясение магнитудой 6,9 произошло 3 апреля в 15:06 по камчатскому времени (6:06 по Москве). Его эпицентр находился в акватории Авачинского залива в 64 километрах от Петропавловска-Камчатского. Угроза цунами не объявлялась. После основного сейсмособытия были зафиксированы более слабые афтершоки.