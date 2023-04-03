Правительство упростит переселение в Россию соотечественников из недружественных стран

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Правительство упростит процедуру добровольного переселения в Россию соотечественников из недружественных государств, сообщил на совещании с вице-премьерами премьер-министр Михаил Мишустин.

По его словам, соотечественники смогут подавать заявление о переселении не только в государстве, гражданами которого являются, но и за рубежом, где проживают, а также России. Кроме того, им "не нужно будет переводить и нотариально заверять документы, где записи продублированы на русском языке".

"Для беженцев и получивших временное убежище заявление об участии в государственной программе станет проводиться по ускоренной процедуре", - продолжил он.

Сократится и пакет необходимых для оформления документов.

"Не обязательно будет предъявлять свидетельство о рождении, сведения об образовании, о трудовом стаже и многие другие", - пояснил премьер.