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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:42

Правительство упростит переселение в Россию соотечественников из недружественных стран

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Правительство упростит процедуру добровольного переселения в Россию соотечественников из недружественных государств, сообщил на совещании с вице-премьерами премьер-министр Михаил Мишустин.

По его словам, соотечественники смогут подавать заявление о переселении не только в государстве, гражданами которого являются, но и за рубежом, где проживают, а также России. Кроме того, им "не нужно будет переводить и нотариально заверять документы, где записи продублированы на русском языке".

"Для беженцев и получивших временное убежище заявление об участии в государственной программе станет проводиться по ускоренной процедуре", - продолжил он.

Сократится и пакет необходимых для оформления документов.

"Не обязательно будет предъявлять свидетельство о рождении, сведения об образовании, о трудовом стаже и многие другие", - пояснил премьер.

Правительство Михаил Мишустин
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