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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:10

РФ заняла первое место по турпотоку в турецкую Анталью с начала года

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Турецкая провинция Анталья за три месяца 2023 года приняла рекордные почти 800 тысяч иностранных туристов, наибольшее число путешественников приехали из России, сообщает пресс-служба администрации Антальи.

"Анталья, которая является одним из важнейших туристических центров Средиземноморья, бьет рекорды в туротрасли в 2023 году. Количество туристов, посетивших город воздушным транспортом в период с 1 января по 31 марта, составило 797,9 тыс. Этот результат вошел в историю туризма провинции как лучший старт всех времен", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, в 2019 году, когда был зафиксирован наибольший турпоток, с января по март Анталью посетили 579,5 тыс. гостей. Во время пандемии за аналогичный период 2021 года турпоток составил 266,8 тыс., а в 2022 году - 515,3 тыс. (плюс 55%).

Согласно статистике, первое место по числу отдохнувших в Анталье туристов заняли россияне. С января по март из РФ приехали 213,1 тыс. туристов, их доля в общем турпотоке – почти 31%. Второе место у Германии (169,3 тыс.), замыкает тройку лидеров Великобритания (88,6 тыс.). За ними следуют Польша, Иран, Израиль, Казахстан, Нидерланды, Украина и Дания.

В марте Анталью посетили 347,6 тыс. иностранных туристов, это также наилучший результат по сравнению с аналогичным периодом предыдущих лет.

РФ Турция Анталья
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