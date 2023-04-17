Минэкономразвития прогнозирует рост турпотока по РФ более чем на 7 млн человек в 2023 г.

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Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Число туристов, путешествующих по России, вырастет на 7,3 млн человек, в том числе на 4,4 млн - по 18 туристическим макрорегионам, сообщил в замглавы Минэкономразвития Максим Колесников.

"Нами был сформирован прогноз турпотока на 2023 год. Мы сравнили прогноз с планами транспортной отрасли и транспортной доступности. У нас прогнозируется рост турпотока по всей России на 5,2%, это 7,3 млн человек. В том числе рост турпотока по 18 туристическим макрорегионам - 5,5%, или плюс 4,4 млн человек", - рассказал он, выступая на совещании по подготовке к туристическому сезону.

По его словам, пиковый период туристических поездок придется на июль.

Что касается загрузки объектов размещения, то, по данным министерства, коллективные средства размещения в России получат прирост на 52% (плюс 3,8 млн), а индивидуальные средства размещения - на 42% (плюс 3,5 млн).

Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявлял, что в 2022 году по России путешествовали 62,5 млн человек.