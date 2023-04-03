Песков заявил, что решение ОПЕК+ о сокращении добычи принято в интересах поддержания цен

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Решение ряда стран ОПЕК+ сократить добычу нефти принято в интересах мировой энергетики и поддержания цен на должном уровне, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы ориентируемся на те решения, которые принимаются нефтедобывающими странами. В данном случае важна позиция стран ОПЕК, ОПЕК+. В данном случае в интересах мировой энергетики, поддержания на должном уровне мировых цен на нефть и нефтепродукты. Вот на это надо ориентироваться", - сказал Песков.

По словам Пескова, "эксперты неоднократно заявляли, что мировой энергетике важна определенность, важен определенный уровень цен, который позволит не сокращать инвестиции, не сокращать разведку новых запасов, поскольку сам по себе этот сектор инвестиционно емкий".

"Исходя из того, что в обозримой перспективе альтернативные источники энергии не способны обеспечить поступательное, стабильное развитие всех стран, приоритет нужно отдавать все-таки этому сектору", - сказал Песков.

Комментируя заявление Белого дома, который выразил неудовольствие в связи с решением о сокращении добычи нефти, Песков сказал: "Довольны или не довольны - это их личное дело".

Отвечая на вопрос, консультировалась ли Россия со странами ОПЕК+ перед решением продлить ограничения на нефтедобычу, Песков заявил, что Москва находится в постоянном контакте со странами ОПЕК+, которые заинтересованы в стабилизации ситуации на нефтяном рынке.

"Россия на постоянной основе контактирует с целым рядом государств ОПЕК+, это обычный процесс, но не более того. В данном случае у стран есть самостоятельная линия, самостоятельная заинтересованность в стабилизации рынка", - сказал Песков.

2 апреля 8 из 20 стран, участвующих в сделке ОПЕК+, включая Россию, которая просто продлила свое решение о снижении нефтедобычи на 500 тыс. б/с с июля до конца 2023 года, объявили о добровольном скоординированном сокращении нефтедобычи на 1,7 млн баррелей в сутки в период с мая по конец 2023 года. В сокращении также принимают участия Саудовская Аравия - 500 тыс. б/с, ОАЭ - 144 тыс. б/с, Ирак - 211 тыс. б/с, Кувейт - 128 тыс. б/с, Казахстан - 78 тыс. б/с, Алжир - 48 тыс. б/с, Оман - 40 тыс. б/с, Габон - 8 тыс. б/с.