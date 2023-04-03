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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:49

Визит главы МАГАТЭ в Россию ожидается 5 апреля

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси 5 апреля посетит Россию для обсуждения с межведомственной делегацией ситуации на Запорожской АЭС, сообщил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"На днях, послезавтра, будет его очередная встреча с российской межведомственной делегацией на территории России", - сказал Ульянов в понедельник в эфире телеканала "Россия-24".

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Российский дипломат сообщил, что на прошлой неделе встретился с Гросси. "Я поинтересовался, есть ли у него какие-то замечания в отношении того, как обеспечивать эксплуатационную безопасность на станции. Он сказал, что внимательно осмотрел основные объекты, и впечатление у него хорошее, замечаний особых нет", - отметил Ульянов.

"С нами у гендиректора (МАГАТЭ) особых проблем нет, мы ведем конструктивный и профессиональный разговор на эту тему. Он корректирует свои предложения по поводу защиты ядерной и физической ядерной безопасности на ЗАЭС", - добавил Ульянов.

Рафаэль Гросси Запорожская АЭС МАГАТЭ РФ
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