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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:25

Глава МАГАТЭ встревожен активизацией боев рядом с Запорожской АЭС

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Ситуация с обеспечением безопасности Запорожской АЭС в условиях продолжения боевых действий не улучшается, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, завершая визит на станцию.

"Очевидно, что ситуация не улучшается. Наоборот, военные действия на этой территории усиливаются. И должны быть предприняты все возможные меры, чтобы защитить станцию от каких-либо атак", - сказал он журналистам.

Гросси добавил, что продолжается работа по созданию зоны безопасности ЗАЭС.

"Безусловно, моя основная цель, - это ядерная безопасность и защищенность. Я работаю с руководством и в Киеве и в Москве с целью реализации мер по защите станции, - сказал он. - Работа в процессе. Мы разрабатываем концепцию, которая нацелена на защиту станции. Речь идет более о локальной защите, чем о территориальной".

"Я думаю, самое важное - это обеспечить отсутствие каких-либо атак по этой станции. Я пытаюсь подготовить и предложить реалистичные меры, которые могут быть согласованы со всеми сторонами. Ядерная авария с радиологическими последствиями не пощадит никого. Мы должны этого избежать. И я оптимист в том смысле, что считаю, что это возможно", - сказал Гросси и добавил, что продолжает переговоры с обеими сторонами.

Делегация МАГАТЭ из 18 человек, которую возглавляет генеральный директор организации Рафаэль Гросси, прибыла на ЗАЭС в среду днем. Она должна была оценить обстановку в сфере ядерной безопасности и обеспечить регулярную ротацию специалистов агентства на станции.

Гросси и другие члены делегации смогли лично осмотреть лаборатории подразделения российских войск радиационной, химической и биологической защиты, находящиеся на территории станции. Показывая гендиректору МАГАТЭ автомобили-лаборатории РХБЗ, советник главы концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа, отметил, что "здесь даже нет легкого вооружения". "Всего таких три по периметру, таким образом охвачена вся территория", - добавил он.

Командир отряда РХБЗ пояснил журналистам, что его подразделение прибыло на территорию ЗАЭС по указанию начальника Генерального штаба ВС России.

"Задачами отряда являются выполнение мероприятий по обеспечению радиационной безопасности, а также выполнение других мероприятий по ликвидации аварий на Запорожской АЭС", - сказал он.

По его словам, подразделение способно в случае необходимости обеспечить эвакуацию персонала несколькими маршрутами, эвакуацию оборудования, а также в случае аварии провести санитарную обработку личного состава.

"Безопасность станции обеспечена силами отряда", - добавил командир отряда.

Хроника 24 февраля 2022 года – 29 марта 2023 годаВоенная операция на Украине
МАГАТЭ Рафаэль Гросси Запорожская АЭС РХБЗ Ренат Карчаа Росэнергоатом
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