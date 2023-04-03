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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:47

Дума готовит ужесточение наказания за терроризм и расширение составов с пожизненным сроком

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Председатель комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарёв заявил о подготовке поправок в законодательство, ужесточающих ответственность за терроризм, а также расширяющих составы, влекущие пожизненное лишение свободы за такие преступления.

"В ближайшее время предложим поправки, ужесточающие наказание за терроризм. Будем ужесточать наказание по статьям УК РФ: 205 ("Террористический акт"), 205.1 ("Содействие террористической деятельности"), 205.2 ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма") и другим статьям УК РФ, которые предусматривают наказание за террористическую деятельность", - написал Пискарёв в понедельник в своем телеграм-канале.

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Он добавил, что также будет предлагать расширить перечень составов, по которым предусмотрено пожизненное лишение свободы.

Как отметил Пискарёв, "действующий Уголовный кодекс РФ уже предусматривает для террористов заключение вплоть до пожизненного, но по некоторым составам наказание мягче".

"Это необходимо для защиты от тех беспрецедентных угроз, с которыми сейчас столкнулась наша страна со стороны Украины и ее западных спонсоров. Любой, кто замышляет, планирует теракт, помогает или просто оправдывает террористов, не должен уйти от самого сурового наказания", - написал Пискарев.

Он выразил уверенность, что коллеги инициативы поддержат.

Госдума Василий Пискарев
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